Российский боец Кунченко узнал имя соперника на турнире UFC в Бразилии

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Кунченко, выступающий в полусреднем дивизионе, примет участие в турнире UFC Fight Night в Бразилии, который состоится 14 марта 2020 года. Об этом сообщает Sport24.

Как отмечает сайт бразильского телеканала Combate, соперником Кунченко должен стать Элизеу Залески дос Сантос. По информации источника, россиянин уже договорился с бразильцем о проведении боя, однако стороны контракт на поединок еще не подписали.

Дебют Кунченко в главном промоушене мира состоялся в 2018 году, когда Алексей одержал победу над Тиаго Алвесом. После того поединка он провел еще два боя, выиграв у Юшина Оками и потерпев поражение от Гилберта Бернса. Всего в активе 35-летнего россиянина 20 побед при одном поражении. 33-летний дос Сантос же выиграл 21 бой из 27-ми.