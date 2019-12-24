Журналист Конов заявил о возможном снятии Косторной с ЧР

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Известный журналист Василий Конов заявил о возможном снятии ученицы именитого тренера Этери Тутберидзе Алены Косторной с чемпионата России в женском одиночном фигурном катании. Об этом инсайдер написал в своем Telegram-канале.

По его информации, разговоры о возможном снятии 16-летней спортсменки с национальных соревнований ходят уже не первый день. Окончательно ситуация должна проясниться 25 декабря.

Также журналист заявил, что в случае, если Косторная пропустит этот турнир, то перед Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) встанет сложный вопрос о выборе третьей спортсменки на чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка показала фрагмент тренировки Алины Загитовой в парном катании.