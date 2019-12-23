Игрок «Ростова» номинирован на звание лучшего футболиста Азии
Форвард «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов попал в шорт-лист издания Fox Sport Asia, которое выбирает лучшего футболиста Азии 2019 года.
Как информирует официальный сайт данного СМИ, всего в список номинантов попали 24 спортсмена. Среди них Такуми Минамино из «Ливерпуля» и один из лидеров «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
Принимать участие в голосовании будут представители ведущих спортивных изданий Азии.
Стоит отметить, что в текущем сезоне чемпионата России Шомуродов записал себе в актив 10 голов и четыре результативные передачи. Он идет вторым в гонке бомбардиров первенства, отставая от лидера «Зенита» Артема Дзюбы на один мяч.