СК: WADA не хочет сотрудничать по делу Родченкова

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отвечает отказом российскому следствию в запросе экспертизы базы, предоставленной экс-директором Антидопингового центра Григорием Родченковым.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

«Иностранные партнеры хоть и заверяют о готовности к сотрудничеству, но уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым. Помимо этого, они отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — подытожила Петренко.

Напомним, что 9 декабря WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года. В ответ на это Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не согласилось с вердиктом и теперь готовит заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее сообщалось, что у России опять хотят забрать награды Сочи-2014.