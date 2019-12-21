Малкин догнал Могильного в списке самых результативных россиян в НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в гостях переиграл «Эдмонтон Ойлерз».
Встреча закончилась со счетом 5:2.
Как сообщает «Чемпионат», форвард «пингвинов» Евгений Малкин занес себе в актив результативную передачу и вышел на третье место в списке самых результативных россиян в истории лиги.
Отечественный нападающий набрал 1032-е очко в карьере и догнал Александра Могильного. Дальше только Сергей Федоров (1179) и Александр Овечкин (1246).
Ранее два очка Михеева помогли «Торонто» обыграть на выезде «Рейнджерс».