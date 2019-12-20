Глейхенгауз объяснил неудачу Загитовой в финале Гран-при

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Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал неудачу олимпийской чемпионки Алины Загитовой в финале Гран-при по фигурному катанию, передает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

После короткого проката спортсменка шла второй, однако в произвольном выступлении совершила ряд ошибок, в том числе допустила падение. По итогам она заняла лишь шестое, последнее место.

«Мне сложно сказать, что произошло у Алины внутри до и после проката, потому что те эмоции, которые переживает спортсмен от побед или поражений невозможно прочувствовать другим людям», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Загитова выступит в шоу Тутберидзе в следующем году.