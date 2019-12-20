Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

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Российская биатлонистка Светлана Миронова стала четвертой в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси.

Первой стала норвежская спортсменка Тириль Экхофф, француженка Жюстин Бреза пришла второй, чешская спортсменка Маркета Давидова замкнула тройку лидеров. Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.

Екатерина Юрлова-Перхт стала 18-й, Лариса Куклина пришла 28-й.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Подчуфарова не жалеет о смене спортивного гражданства.