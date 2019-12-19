Надаль признан игроком года по версии ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала имя лучшего игрока 2019 года.
Как передает официальный сайт тура, награду получил испанец Рафаэль Надаль.
В 2019 году Рафа сыграл в трех финалах турниров Большого шлема, в которых одержал две победы: испанец брал трофеи на »Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США.
Стоит отметить, что лучшим по версии болельщиков стал Роджер Федерер из Швейцарии.
Ранее канадский теннисист раскритиковал Федерера и Надаля из-за денег.