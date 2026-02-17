Суд изъял у ивановского депутата корпус санатория в Плесе

Суд в Ивановской области изъял у депутата облдумы корпус санатория в Плесе

В Ивановской области суд принял решение об изъятии у действующего депутата областной Думы земельного участка и корпуса санатория, расположенных в городе Плес. Об этом пишет РИА Новости.

Основанием для изъятия послужили выявленные нарушения при передаче этих объектов первому владельцу почти три десятилетия назад, о чем сообщила региональная прокуратура.

По информации прокуратуры Приволжского района Ивановской области, в 1997 году администрация города Плёс незаконно передала в частную собственность корпус санатория «Актер Плёс». Данная территория в настоящее время входит в состав исторического поселения федерального значения – город Плёс. Наряду с корпусом, в собственность было передано и земельное владение, на котором он находится.

«Земельный участок, находящийся в пределах земель рекреационного и историко-культурного назначения, и корпус здания, являющийся частью санаторного комплекса, были переданы первичному собственнику с нарушением действующих законодательных норм», – говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Прокуратурой был подан иск в суд с требованием признать договоры купли-продажи недействительными и вернуть земельный участок в муниципальную собственность, а корпус здания – в собственность санатория.

Суд полностью удовлетворил требования, заявленные прокурором.

