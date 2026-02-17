Размер шрифта
США ударили по трем судам наркоторговцев в Тихом океане и Карибском море

Южное командование США сообщило об ударе по трем судам наркоторговцев
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Южное командование США (Southcom) сообщило в соцсети X о трех ударах по лодкам наркоторговцев, в результате которых не выжили 11 предполагаемых контрабандистов в водах Тихого океана и Карибского моря.

По информации командования, поздно вечером 16 февраля, по указанию командующего Southcom генерала Фрэнсиса Донована, объединенная оперативная группа «Southern Spear» нанесла удары по трем судам, управляемым организациями, признанными США террористическими.

«Разведка подтвердила, что суда двигались по известным маршрутам наркоторговли и участвовали в соответствующих операциях», — сказано в заявлении командования.

По сообщению командования, ни один американский военнослужащий не пострадал в результате операции.

Согласно подсчетам, основанным на данных РИА Новости, с сентября 2025 года США нанесли более 40 ударов по судам предполагаемых наркоторговцев. Сообщается, что в результате этих операций не выжили 145 человек.

6 февраля американские войска ударили по якобы принадлежавшему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана. Операцию провели после подтверждения разведывательных данных. В ходе нее были ликвидированы два человека, предположительно, наркотеррористы.

В конце января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии заявил, что армия страны собирается начать наносить удары по наземным целям наркоторговцев. Как он сказал, ВС США намерены уничтожить всех торговцев запрещенными веществами. При этом операции на суше хозяин Белого дома назвал «легкой частью».

Ранее Трамп сообщил, что США избавились практически от 100% наркотиков, которые поступали в страну по воде.
 
