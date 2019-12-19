РУСАДА не согласилось с санкциями WADA
Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) не согласилось с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает ТАСС.
Наблюдательный совет российской организации вынес рекомендацию совету учредителей — не соглашаться с санкциями. 9 декабря WADA отстранило российских атлетов на четыре года от участия в международных соревнованиях.
Таким образом, Россия подаст апелляцию на решение WADA в в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Ранее WADA надеется на пересмотр дел оправданных российских атлетов.