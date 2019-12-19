РУСАДА не согласилось с санкциями WADA

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Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) не согласилось с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает ТАСС.

Наблюдательный совет российской организации вынес рекомендацию совету учредителей — не соглашаться с санкциями. 9 декабря WADA отстранило российских атлетов на четыре года от участия в международных соревнованиях.

Таким образом, Россия подаст апелляцию на решение WADA в в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Ранее WADA надеется на пересмотр дел оправданных российских атлетов.