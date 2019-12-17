Хет-трик Мамина принес ЦСКА победу над рижским «Динамо»
Московский ЦСКА на выезде обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:4. Героем игры стал хоккеист ЦСКА Максим Мамин, который оформил хет-трик.
«Динамо» уступило в пятом матче чемпионата подряд.
Стоит отметить, что команды провели вторую встречу в сезоне. В первом матче ЦСКА также оказался сильнее — 6:1.
Ранее сообщалось, что «Спартак» домашнем матче разгромил «Витязь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» — ЦСКА — 1:4
0:1 — Мамин (Киселевич), 07:19;
1:1 — Эштон (Кулда, Маренис), 19:59;
1:2 — Шалунов (Толчинский, Светлаков), 29:28;
1:3 — Мамин (Вей, Чмыхов), 34:23;
1:4 — Мамин (Вей, ПВ), 59:17.