Фигурист Траньков ответил Губерниеву по поводу скандала вокруг Загитовой

Олимпийский чемпион — 2014 Максим Траньков ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который с иронией отреагировал на конфликта между тренером фигуристки Алины Загитовой, Этери Тутберидзе, с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой, передает Sport24.

Скандал начался после того, как 13 декабря Загитова объявила о приостановке карьеры.

«Это у нас еще винтовок нет. Только говном стреляем!», — написал Траньков в Instagram.

Ранее конфликт Плющенко и Тутберидзе разгорелся с новой силой.