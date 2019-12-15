Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на »Газпром арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. В составе победителей дубль оформил Антон Слепышев.
Голкипер сборной России Илья Сорокин отразил все броски по своим воротам и оформил шат-аут.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что Россия потеряла шансы на победу в Кубке Первого канала.
Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала
Россия — Финляндия — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
1:0 — Слепышев (Шипачев) — 01:52 (5x4)
2:0 — Слепышев — 57:59