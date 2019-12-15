Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на »Газпром арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. В составе победителей дубль оформил Антон Слепышев.

Голкипер сборной России Илья Сорокин отразил все броски по своим воротам и оформил шат-аут.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла шансы на победу в Кубке Первого канала.

Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала

Россия — Финляндия — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

1:0 — Слепышев (Шипачев) — 01:52 (5x4)

2:0 — Слепышев — 57:59