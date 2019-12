Волкановски выиграл со-главный бой UFC 245

В номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американский боец смешанного стиля (MMA) в полулегком весе Макс Холлоуэй сразился в со-главном бою с австралийцем Александром Волкановски.

Напомним, что UFC 245 проходит в американском Лас-Вегасе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Победа в поединке досталась Алексу Волкановски. Бой продлился все пять раундов, судьи приняли единогласное решение в пользу австралийца — 48-47, 48-47, 50-45.

Ранее Омари Ахмедов победил Яна Хейниша на турнире UFC 245.

