Мишин пожелал Загитовой огромного счастья

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о решении олимпийской чемпионки — 2018 Алины Загитовой приостановить карьеру, передает ТАСС.

Фигуристка, которая занимается в группе у Этери Тутберидзе. объявила 13 декабря, что пока оставит выступление в официальных соревнованиях и будет уделять внимание ледовым шоу. Примечательно, что в своей карьере Загитова выиграла все возможные награды.

«Я желаю ей в будущем таких же успехов, какие были у нее, когда она была подростком. Она стала девушкой, дальше будет супругой и бабушкой. И во всех этих моментах я хочу пожелать ей огромного счастья», — заявил специалист.

Ранее Мария Бутырская объяснила приостановку карьеры Загитовой.