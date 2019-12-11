В Совете Федерации предложили провести собственные Олимпийские игры

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила России создать собственные Олимпийские игры, передает РИА «Новости».

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агенства (WADA) принял решение на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе и двух Олимпиадах в 2020 и 2022 годах.

«Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры», — заявила Матвиенко.

Примечательно, что участие в международных стартах смогут принимать только «чистые» спортсмены — атлеты, которые никак не связаны с допингом. Они будут выступать под нейтральным флагом.

Ранее министр спорта ответил на эмоциональное обращение Ласицкене.