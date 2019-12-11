«Зенит» впервые за 9 лет пропустит весеннюю стадию еврокубков

Петербургский «Зенит» впервые за девять лет пропустит весеннюю стадию еврокубков.

После поражения от лиссабонской «Бенфики» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и ничьей в параллельном матче группы G «Олимпик» — «РБ Лейпциг», сине-бело-голубые опустились на последнее место в своем квартете.

Таким образом, подопечные Сергея Семака не выступят в плей-офф еврокубковых турниров.

Последний раз подобное случалось в сезоне-2009/10, когда петербургская команда не сумела пройти квалификацию Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч португальскому «Насьоналу».

За это время клуб с берегов Невы трижды выходил в плей-офф Лиги чемпионов и шесть раз пробивался в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба одним словом описал провал «Зенита» в Лиге чемпионов.