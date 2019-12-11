Действующий чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиб Нурмагомедов приехал в Мекку. Он выложил соответствующее фото в Instagram.

«Хвала Всевышнему за все, что он дал нам», — прокомментировал пост 31-летний спортсмен.

Напомним, что Нурмагомедов одержал в смешанных единоборствах (ММА) 28 побед, восемь из которых были достигнуты. при помощи нокаута.

Следующий бой в UFC пройдет 18 апреля 2020 года против американца Тони Фергюсона.

Ранее сообщалось, что чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа готов провести поединок с победителем боя Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.