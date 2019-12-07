Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России заняла четвертое место в эстафетной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Российская команда, в состав которой вошли Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов, прошли дистанцию за 1 час 12 минут 11,8 секунды, допустив десять промахов и уйдя на один штрафной круг. Золото завоевали норвежцы. Второе место заняла сборная Франции. Третьими стали итальянцы.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поздравил женскую сборную с успешной индивидуальной гонкой на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап. Эстерсунд

Мужчины. Эстафета

1. Норвегия — 1:10.30,4 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).

2. Франция — отставание 32,3 (1+7).

3. Италия — +1.27,1 (0+8).

4. Россия — +1.41,4 (1+10).