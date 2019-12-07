Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный удивлен реакцией фанатов «Спартака» на его слова о «кромсании» болельщиков. Об этом сообщает издание «Подъем».

По его словам, он даже не упоминал слово «Спартак» во время своего интервью.

«Предлагаю болельщикам красно-белых полностью перечитать то, что я говорил, а не вырывать слова из контекста. Я вообще удивлен, что на это отреагировали именно они. Я даже о «Спартаке» ни слова не сказал», — сказал артист.

Ранее сообщалось, что болельщики московского «Спартака» направили заявления в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой рассмотреть высказывания Запашного на предмет нарушения российского законодательства.