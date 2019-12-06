Шнуров поддержал акцию протестов российских фанатов

Лидер группы «Ленинград» и болельщик петербургского «Зенита» Сергей Шнуров поддержал акцию фанатов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее фанатское объединение московского «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей. Акция связана с задержаниями поклонников красно-белых в Санкт-Петербурге, которые произошли 30 ноября и 1 декабря.

Фанаты «Зенита» покинули трибуну во время матча против московского «Динамо». Шнуров опубликовал на странице в Instagram фото пустой трибуны и сопроводил его стихотворением.

«На *** (фиг) все послать есть право!

За слова опять статья?

Пусть сильней орет орава, —

Руки прочь от фанатья!» — написал Шнуров.

Ранее сообщалось, что ушедших с трибуны фанатов «Динамо» не выпускали со стадиона.