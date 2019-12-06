Гол Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Динамо» в матче чемпионата России

Петербургский «Зенит» разгромил московское «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Сердар Азмун, Бранислав Иванович и Артем Дзюба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 19 туров «Зенит» (45 очков) лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» (24) располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» и «Динамо» покинули стадион.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:0

Голы: 1:0 — Азмун, 6; 2:0 — Иванович, 35; 3:0 — Дзюба, 45+1.