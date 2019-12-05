Главный тренер «Локомотива» Семин награжден Орденом Александра Невского

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин награжден почетной наградой — Орденом Александра Невского. Об этом сообщает Sport24.

Наградил 72-летнего наставника красно-зеленых глава Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров.

Напомним, что указ о награждении Семина Орденом Александра Невского был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 13 августа 2019 года.

В настоящий момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от петербургского «Зенита» на восемь очков.

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