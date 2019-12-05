Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Ученица Этери Тутберидзе недавно освоила данный элемент ультра-си, который, в отличие от четверных прыжков, позволяется исполнять в короткой программе. Тем не менее в заявленном контенте Трусовой на финал Гран-при тройной аксель отсутствует.

Спортсменка также не стала демонстрировать его в ходе проката произвольной программы под саундтрек к сериалу «Игра престолов».

Во время прогона под музыку Трусова исполнила четверные прыжки – сальхов, лутц, а также каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.

Ранее сообщалось, что Трусова поразила зрителей новым четверным прыжком.