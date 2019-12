Менеджер Хабиба призвал бойцов UFC не сотрудничать с USADA

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, призвал не сотрудничать с Антидопинговым агентством США (USADA).

Представитель российского бойца заявил, что цель американской организации — выписывать дисквалификации. Поэтому он попросил бойцов не связываться с USADA напрямую.

Позже Абдель-Азиз поменял свою позицию.

«USADA — очень важная часть спорта. Агентство помогает устранять обманщиков. Безусловно, оно нужно, чтобы сохранить спорт чистым. Однако я не согласен с ним порой», — написал он в другом посте в Twitter.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов сыграл в баскетбол и обратился к Майклу Джордану.

If you are an UFC fighter out there and USADA tried to call you and tried to talk to you directly , Never do that because their job is to get suspensions , it's them or us