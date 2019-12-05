«Зенит» и ЦСКА хотят приобрести защитника «Севильи»

«Зенит» положил глаз на защитника «Севильи» Гильерме Араной, в текущем сезоне на правах аренды играющий в «Аталанте», сообщает Tuttomercatoweb.

Петербуржцы хотят подписать 22-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно.

Что интересно, на бразильца также претендует и московский ЦСКА.

Помимо этого, в защитнике «андалузийцев» заинтересованы такие клубы, как «Эспаньол», «Коринтианс», «Гремио» и «Палмейрас».

Ранее МВД назвало задержание фанатов результатом профилактической работы.