«Нью-Джерси» Гусева уступил в первом матче после отставки тренера

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Нью-Джерси Дэвилз» на своем льду уступил команде «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:4.

В составе победителей хет-трик на свой счет записал Джонатан Маршессо. Еще одну шайбу забросил Чендлер Стивенсон.

Три результативные передачи у «рыцарей» осуществил Алекс Так.

У «дьяволов» голами отметились Кайл Палмьери, Йеспер Братт и Нико Хишир. Российский форвард гостей Никита Гусев полезными действиями не отметился.

После этой игры «Вегас» поднялся на пятую строчку в Западной конференции НХЛ. На его счету 34 очка в 30 матчах.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Дэвилз» отправил в отставку своего главного тренера Джона Хайнса