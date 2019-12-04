Клуб хоккеиста Гусева уволил главного тренера Хайнса

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» отправил в отставку своего главного тренера Джона Хайнса. Об этом сообщает пресс-служба «дьяволов» в Twitter.

До назначения нового наставника командой будет руководить Ален Насреддин, а помогать ему будет Питер Хорачек.

Напомним, что в настоящий момент «Нью-Джерси» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

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