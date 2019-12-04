Клуб хоккеиста Гусева уволил главного тренера Хайнса
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» отправил в отставку своего главного тренера Джона Хайнса. Об этом сообщает пресс-служба «дьяволов» в Twitter.
До назначения нового наставника командой будет руководить Ален Насреддин, а помогать ему будет Питер Хорачек.
Напомним, что в настоящий момент «Нью-Джерси» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями перед Кубком Первого канала.
BREAKING: The #NJDevils have made a coaching changehttps://t.co/2NCVZlGezY— New Jersey Devils (@NJDevils) December 3, 2019