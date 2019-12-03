Спортдиректор «Юве» сомневается в результатах голосования за «Золотой мяч»

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался по поводу результатов голосования «Золотой мяч» — 2019. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, что церемония прошла вчера, 2 декабря, и завершилась победой капитана каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Португалец стал в голосовании третьим. Второй — защитник «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

По мнению Паратичи, этот год для Роналду не является трудным, несмотря на то, что футболист получил повреждение колена.

«Вообще, результаты голосования всегда сомнительны. Мы благодарим его за то, что он сделал в неоптимальных условиях», — заявил спортдиректор.

Для аргентинского футболиста эта награда — шестая. У Роналду на счету их пять.

Ранее Роналдиньо поздравил Месси с шестым «Золотым мячом».