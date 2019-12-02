Экс-хавбек «Зенита» дал оценку использованию глушилок на стадионе

Бывший хавбек петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал использование глушилок на матче 18-го тура чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге, передает Sport24.

Напомним, что шумоподавление включались на арене, когда болельщики использовали ненормативную лексику в своих кричалках.

«Люди приходят на стадион, чтобы выплеснуть свои эмоции. Фанаты «Зенита» каждую игру про меня кричат, но никто их не заглушает. Задайте вопрос политикам, а не мне. Если они запретят мат на стадионе, то пускай тогда его глушат», — сказал Быстров.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился победой клуба из Санкт-Петербурга (1:0).

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев объяснил необходимость работы глушилок.