Фанаты «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про Дзюбу

Фанаты столичного «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского «Зенита» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

На трибунах «Газпром Арены» красуется плакат с текстом: «19.11.19 — всенародное признание игрочишки» (в этот день сборная России играла с Сан-Марино).

Также болельщики красно-белых используют нецензурные выкрики в адрес нападающего.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак попросил уважительно относиться к 31-летнему форварду сине-бело-голубых Артему Дзюбе.