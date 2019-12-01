Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Сент-Луисом»
«Питтсбург Пингвинз» уступил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джастин Фолк, Натан Уокер, Иван Барбашев, Маккензи Макикерн и Джейден Шварц. У гостей шайбы забросили Сэм Лафферти и Крис Летанг.
Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Калгари Флэймз» переиграл «Оттаву Сенаторз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)