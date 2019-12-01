Команда Квята наказана за инцидент в квалификации Гран-при Абу-Даби

Команда «Торо Россо» оштрафована на €5 тыс. из-за инцидента, произошедшего в квалификации заключительного этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

Как сообщает racefans.net, причиной санкций стал «небезопасный» выпуск болида российского пилота Даниила Квята на трассу, из-за чего французу Ромену Грожану на «Хаасе» пришлось совершить маневр, чтобы избежать аварии.

В квалификации россиянин показал 14-й результат, однако в гонке он будет стартовать с 13-й позиции, так как пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас был оштрафован за замену компонентов двигателя болида.

Ранее сообщалось, что британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.