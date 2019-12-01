Сборная России узнала время начала матчей на групповом этапе Евро-2020
Сборная России узнала расписание матчей группового этапа чемпионата Европы 2020 года.
Расписание сборной России:
1-й тур. Россия — Бельгия (Санкт-Петербург, 13 июня, 22.00 мск)
2-й тур. Россия — Финляндия (Санкт-Петербург, 17 июня, 16.00)
3-й тур. Дания — Россия (Копенгаген, 22 июня, 22.00).
Жеребьевка финальной части Евро-2020 прошла в Бухаресте 30 ноября. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа турнира, а также один матч 1/4 финала.
Ранее главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва назвал главное оружие национальной команды России.