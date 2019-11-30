Министр спорта оценил группу России на чемпионате Европы — 2020

Министр спорта России Павел Колобков оценил группу сборной России на чемпионате Европы — 2020, передает ТАСС.

До жеребьевки, которая состоялась в Бухаресте 30 ноября, национальная российская команда знала двух соперников — Бельгию и Данию. По итогам жеребьевки определился третий соперник — команда Финляндии.

«На мой взгляд, принципиально эта жеребьевка мало что решила — и то, что последним соперником стала сборная Финляндии, значит лишь то, что эту команду нужно обыгрывать», — заявил Колосков.

Первый матч Россия сыграет с Бельгией, затем сразится с Финляндией (обе игры — в Санкт-Петербурге), а затем проведет встречу с Данией в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что определился третий соперник России на групповом этапе Евро-2020.