Из ПХГ Прибалтики использовали более двух третей запасов газа

Уровень запасов газа в единственном подземном хранилище (ПХГ) Прибалтики к концу января опустился ниже 30%. Об этом сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что по состоянию на 31 января заполненность Инчукалнского хранилища составляла 29,6%.

Подчеркивается, что из ПХГ отобрано больше газа, чем было закачано при подготовке к отопительному сезону.

В «Газпроме добавили, что заполненность хранилища уже сейчас ниже той отметки, на которой 21 апреля 2025 года завершился сезон отбора газа.

16 января сообщалось, что запасы газа в единственном подземном хранилище Прибалтики опустились ниже 40%.

14 января «Газпром» сообщил, что в Европе запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) стремятся к историческому минимуму. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 12 января уровень заполненности ПХГ Европы уменьшился до 53% – в них осталось 53,9 млрд куб. м. Это на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на эту же дату в зимнем сезоне 2017/2018 года – самом суровом для европейских хранилищ.

Ранее Россия опустилась на третье место среди поставщиков газа в ЕС.