Игрок ЦСКА назвал позором выступление в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подвел итоги выступления команды на групповом этапе Лиги Европы, передает ТАСС.

За пять матчей группового этапа турнира армейский клуб набрал всего два очка — ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» и «Лудогорцем». Из-за этого команда потеряла все шансы на выход в стадию плей-офф Лиги Европы.

«Мы все видим, что у нас не получается забить в Лиге Европы. Может, это проклятие или еще что-то, но факт в том, что мы не могли забить. Это позор, но надо это отпустить», — заявил хавбек.

Ранее Евгений Алдонин сравнил игру ЦСКА и «Лудогорца» в матче Лиги Европы.