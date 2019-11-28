Исинбаева предрекла российским спортсменам конец карьеры из-за санкций WADA

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева высказалась о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Российские спортсмены могут быть отстранены на четыре года от участия в международных соревнованиях, если WADA примет рекомендации комитета по соответствию.

«Четыре года без международных стартов — это крест на всей спортивной карьере, потому что Олимпиада — событие, к которому спортсмены готовятся всю жизнь, это кульминация всей спортивной подготовки», — цитирует Исинбаеву ТАСС.

Если WADA отстранит российских спортсменов на четыре года, они могут пропустить летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио и зимние Игры-2022 в Пекине.

Ранее Исинбаева призвала пожизненно отстранить употребляющих допинг атлетов.