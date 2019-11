Автор фильмов о допинге в России заявил о замешательстве Кремля

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в России, не смог пройти мимо публикации Associated Press.

Напомним, что информационное агентство опубликовало текст, в котором содержится краткая выдержка из рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопинговго агентства (WADA). В документе говорится о том, что изменения в базе данных московской лаборатории были сделаны для того, чтобы выставить главного информатора международной организации Григоря Родченкова виновным в создании допинговой системы в стране.

Зеппельт назвал невероятным мошенничеством ситуацию в российском спорте.

«Это беспрецедентная ситуация, которая объясняет, почему российская сторона относительно молчалива — Кремль в замешательстве.

Интересно, что такого еще должно произойти, чтобы Томас Бах и его Международный олимпийский комитет потеряли терпение в отношении России?» — написал журналист в Twitter.

Ранее россияне смогут выступать под флагом страны на чемпионатах Европы и Кубках мира.

Unbelievable fraud: WADA Doping report on RUS obtained by AP shows depths of cover-up. This Russian plot is unprecedented. And it explains why this time the reactions from Russia are relatively silent: it is totally embarrassing for the Kremlin https://t.co/ecxveRT8ai