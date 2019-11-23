«Питтсбург» Малкина обыграл «Нью-Джерси» Гусева в матче НХЛ

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» на своем льду оказались сильнее «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:1.

Результативную передачу на свой счет в составе победителей записал воспитанник магнитогорской школы хоккея Евгений Малкин. Всего в текущем сезоне за 12 игр он сумел набрать 14 очков (4 гола+10 ассистов).

После этой игры «пингвины» поднялись на пятую строчку Восточной конференции. У них 28 очков в 23 матчах.

«Дэвилз» — предпоследние на Востоке с 18-ю очками.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин заявил о желании принять участие в пекинской Олимпиаде, которая состоится в феврале 2022 года.