Объявлен лучший игрок матча «Тамбов» — «Локомотив»

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Объявлен лучший игрок матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» — «Локомотив».

Им стал польский хавбек «железнодорожников» Гжегож Крыховяк, который записал на свой счет дубль в прошедшем матче.

После этой игре подопечные Юрия Семина закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тамбовский коллектив сохранил за собой 14-е место. У дебютанта Премьер-лиги в активе 17 набранных очков.

Ранее сообщалось, что итальянское издание Tuttosport поместило на обложку нового номера полузащитника столичного «Локомотива» Алексея Миранчука.