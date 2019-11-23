Объявлен лучший игрок матча «Тамбов» — «Локомотив»
Объявлен лучший игрок матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» — «Локомотив».
Им стал польский хавбек «железнодорожников» Гжегож Крыховяк, который записал на свой счет дубль в прошедшем матче.
После этой игре подопечные Юрия Семина закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Тамбовский коллектив сохранил за собой 14-е место. У дебютанта Премьер-лиги в активе 17 набранных очков.
Ранее сообщалось, что итальянское издание Tuttosport поместило на обложку нового номера полузащитника столичного «Локомотива» Алексея Миранчука.
�� @GrzegKrychowiak – лучший игрок матча #ТамбовЛоко по версии эксперта @matchpremier!#РПЛ pic.twitter.com/QJdJ9ucYy9— Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 22, 2019