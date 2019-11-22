Сборная России сыграет на Евро-2020 против Дании в Копенгагене

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Сборная России сыграет матч против сборной Дании на предстоящем чемпионате Европы по футболу 2020 года в Копенгагене.

22 ноября состоялась дополнительная жеребьевка, определившая команду, которая проведет все три игры групповой стадии предстоящего континентального первенства на домашней арене.

Таким образом, подопечные Оге Харейде весь групповой турнир проведут в своей стране. Сборная России сыграет в Санкт-Петербурге дваджы (против национальной команды Бельгии и Финляндии или Уэльса).

Четвертый участник квартета В определится 30 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев считает несправедливым разгром от сборной Бельгии.