Сборная России сыграет на Евро-2020 против Дании в Копенгагене
Сборная России сыграет матч против сборной Дании на предстоящем чемпионате Европы по футболу 2020 года в Копенгагене.
22 ноября состоялась дополнительная жеребьевка, определившая команду, которая проведет все три игры групповой стадии предстоящего континентального первенства на домашней арене.
Таким образом, подопечные Оге Харейде весь групповой турнир проведут в своей стране. Сборная России сыграет в Санкт-Петербурге дваджы (против национальной команды Бельгии и Финляндии или Уэльса).
Четвертый участник квартета В определится 30 ноября 2019 года.
Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев считает несправедливым разгром от сборной Бельгии.