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Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского «Динамо», передает «Футбол 24».

По информации издания, клуб заплатит 20 тыс. гривен (53 тыс. рублей).

Во время матча главный арбитр встречи Николай Балакин несколько раз делал запрос, чтобы по стадиону было объявлено о недопустимости проявления расизма. Диктор арены «Металлург» в Харькове сделал объявление на русском языке.

Ранее сообщалось, что «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера».