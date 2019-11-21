Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на домашнем льду «Вашингтон Кэпиталз».

Матч завершился в пользу хозяев со счетом 4:1.

Напомним, что российский форвард победителей «Артемий Панарин стал главным героем встречи, оформив дубль. Таким образом, он увеличил личный актив в текущем сезоне до 25 (11+14) очков в 19 матчах и обошел в гонке бомбардиров НХЛ своего соотечественника — капитана «Вашингтона» Александра Овекчкина, не отметившегося результативными действиями в минувшей игре. На счету лидера столичной команды 25 (15+10) очков в 24 матчах.

В данный момент Панарин и Овечкин делят лидерство в списке бомбардиров среди россиян. Третье место в национальном споре бомбардиров занимает нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, у которого 23 очка в 21 матче.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Ренджерс» Панарина взял верх над «Вашингтоном» Овечкина.