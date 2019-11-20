Отец Хабиба подрался с Махачевым в аэропорту

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Отец и тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап устроил с бойцом смешанного стиля (MMA) Исламом Махачевым шуточный бой в аэропорту.

Ролик атлет подписал словами о том, что ждет Нурмагомедова-старшего на ковре.

Чемпион UFC тут же отреагировал на видео, оставив под ним комментарий.

«За отца и двор стреляю в упор», — написал он.

Напомним, что на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в MMA. 28-летний Махачев, являющийся спарринг-партнером чемпиона промоушена, также выступает в организации. Он провел 19 боев, их которых выиграл в 18-ти и потерпев одно поражение.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-младший стал седьмым в рейтинге заработка российских звезд Instagram.