Экс-игрок Широков: футбол юниорской сборной России — позор

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков остался недоволен игрой отечественных футболистов за юниорскую сборную. Об этом сообщает «РГ».

По его словам, уровень игры сборной, составленных из игроков до 19 лет, оставляет желать лучшего.

«Трудно назвать, почему молодые игроки не могут дать результат. Недавно посмотрел игры нашей юниорской сборной — это просто позор. Против Азербайджана, Румынии и Ирландии они лишь раз сумели добиться ничьей! Две оставшиеся игры были проиграны. Это как вообще?», — сказал Широков.

Ранее сообщалось, что бывший игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о работе владельца столичного клуба Леонида Федуна.