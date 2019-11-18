Хабиб не планирует завершать карьеру в ближайшие два года

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не будет завершать карьеру в ближайшие два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца и тренера бойца смешанного стиля (MMA) Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, что 7 сентября в Абу-Даби, ОАЭ, прошел титульный бой россиянина с американцем Дастином Порье. Поединок завершился досрочной победой отечественного бойца в третьем раунде удушающим приемом. Это уже вторая защита пояса для Нурмагомедова. Первую он провел осенью 2018 года в Лас-Вегасе, США, с ирландцем Конором Макгрегором, которого он победил в четвертом раунде болевым приемом.

Ожидается, что весной 2020 года Нурмагомедов вернется в октагон. Скорее всего, его соперником будет представитель США Тони Фергюсон.

Отметим, что в активе 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что боец UFC хочет увидеть бой хоккеиста Александр Овечкина с Макгрегором.