Теннисист Циципас стал победителем Итогового турнира АТР
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завершившегося в Лондоне.
В финальном матче он одолел австрийского спортсмена Доминика Тима и впервые стал обладателем почетного трофея.
Матч прошел на «О2 Арене» и завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4) в течении двух часов и 37 минут.
Видео эмоций Циципаса после победного розыгрыша доступно в Twitter.
Ранее сообщалось, что французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю выиграли Итоговый турнир АТР в парном разряде.
THE NEW KING OF LONDON ��— ATP Tour (@atptour) November 17, 2019
���� @StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals ��
��: @TennisTV pic.twitter.com/vgqwdbfQiS