Теннисист Циципас стал победителем Итогового турнира АТР

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завершившегося в Лондоне.

В финальном матче он одолел австрийского спортсмена Доминика Тима и впервые стал обладателем почетного трофея.

Матч прошел на «О2 Арене» и завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4) в течении двух часов и 37 минут.

Видео эмоций Циципаса после победного розыгрыша доступно в Twitter.

Ранее сообщалось, что французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю выиграли Итоговый турнир АТР в парном разряде.

THE NEW KING OF LONDON



@StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals



: @TennisTV pic.twitter.com/vgqwdbfQiS