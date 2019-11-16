Бомбу времен Второй мировой войны обнаружили около стадиона «Вест Хэма»

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Возле стадиона «Лондон», являющегося домашней ареной клуба «Вест Хэм», была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, снаряд был обнаружен вчера, 15 ноября. На место сразу прибыли полицейские, которые оцепили территорию. Через некоторое время стало известно, что бомба не представляет угрозы, а это значит, что встреча 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» состоится как и запланировано — на стадионе «Лондон» 23 ноября.

Несмотря на такой вердикт, через несколько дней после матча саперы посетят место раскопок, чтобы извлечь снаряд и провести проверку прилегающей территории. 9 декабря «молотобойцы» должны принять «Арсенал» в матче 16-го тура чемпионата Англии. В случае изменения статуса безопасности игру могут отменить.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не отстранят от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.